Streit um Reisepass und Laptop - Ehefrau zeigt ihren Mann in Dessau wegen Unterschlagung an

Die Frau hat keinen Zugriff mehr auf ihr Laptop.

Dessau/MZ. - Ein familiärer Streit an Weihnachten ist zu einer Angelegenheit der Polizei geworden. Eine 45-jährige Frau hat Anzeige wegen Unterschlagung erstattet.

Der Grund: Die Frau hat keinen Zugriff auf ihren Reisepass sowie auf ihren Laptop. Beides befindet sich nach ihren Angaben im Besitz ihres 45-jährigen Ehemannes, der sich nach Angaben der Frau über die Weihnachtsfeiertage in Berlin aufhält. Die Frau habe dadurch keinen Zugriff auf ihre Sachen.

Der Ehemann reagiere auf die Kontaktversuche der Ehefrau laut Polizei „nur sporadisch“ und komme ihren Forderungen nach Herausgabe von Reisepass und Laptop nicht nach.