Am Sportplatz in Blösien wird nahe des einstigen Sportlerheims, das 2022 einem Brand zum Opfer fiel, ein neues Vereinsheim gebaut. Wie es auf der jetzigen Baustelle aussieht, was für den Einzug noch notwendig ist und für wann der geplant ist.

Dieses Bild zeigt den künftigen Eingangsbereich zum Vereinsheim.

Blösien/MZ. - Die Verantwortlichen vom BSV Borussia Blösien sind mit dem Baufortschritt ihres neuen Vereinsheimes am Sportplatz zufrieden. „Die Arbeiten liegen gut im Plan“, so der Vorsitzende Jan Aschner, während er mit Thomas Seidel-Finkgräfe das Gebäude zeigt. Es befindet sich unweit des einstigen Sportlerheims von Borussia Blösien, welches im Februar 2022 einem Brand zum Opfer fiel.