Sylda/MZ. - In der Nacht zum 24. Dezember wurde in der Alten Dorfstraße in Sylda ein Zigarettenautomat beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, nahmen Anwohner gegen 01.00 Uhr einen lauten Knall wahr. „Obwohl am Automaten erhebliche Schäden entstanden, gelang es den derzeit unbekannten Tätern augenscheinlich nicht, an den Inhalt des Geräts zu gelangen“, heißt es im Polizeibericht. „Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.“ Durch die eingeleiteten Ermittlungen soll auch festgestellt werden, mit welchem Mittel die Täter die Beschädigung verursacht haben.