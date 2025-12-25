Bereits einmal waren Unbekannte in die Wohnung in Wolfen-Krondorf eingestiegen. Vor Heiligabend kamen sie wieder.

Über den Balkon sind Unbekannte in einer Wohnung in Wolfen-Krondorf eingestiegen.

Wolfen/MZ. - Die Polizei in Bitterfeld-Wolfen hat es erneut mit einem Einbruch zu tun.

Laut Mitteilung aus dem zuständigen Polizeirevier wurden die Beamten in den Morgenstunden des 24. Dezember über einen Wohnungseinbruch informiert. Demnach waren bisher unbekannte Täter im Erich-Weinert-Ring in Wolfen gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Als Tatzeitraum wurde der 22. bis 24. Dezember benannt.

Die Unbekannten drangen über den Balkon in die Wohnung ein und durchsuchten dann in den Räumlichkeiten sämtliche Schränke. Entwendet wurde offensichtlich nur Obst.

Es handelte sich hierbei nicht um ein einmaliges Vorgehen. Bereits wenige Wochen zuvor waren schon einmal Unbekannte in die Wohnung eingedrungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10, Tel. 03493/301-0 oder unter der E-Mail [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.