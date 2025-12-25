Hugo Noël ist Artist, aber bevor er das wurde, hat er auf dem Meer gelebt und etwas ganz anderes studiert. Aktuell ist der Akrobat mit verschiedenen Nummern in Halle im Weihnachtscircus zu erleben.

Kanadier begeistert in Halle - Wie ein Ingenieur zum Zirkus kommt

Hugo Noël - sein Familienname bedeutet passenderweise Weihnachten - ist mit seinen „Catwall Acrobats“ im Weihnachtscircus in Halle zu erleben.

Halle (Saale)/MZ. - Die Augen des Kanadiers Hugo Noël blitzen fröhlich, als er erzählt, wie er eigentlich zum Zirkus gekommen ist. „Ich hab früher nicht mal gedacht, dass Artist überhaupt ein Beruf ist“, lächelt der Maschinenbauingeneur, der mittlerweile beide Berufe miteinander verknüpft. Wie es dazu kam, dass die Manege jetzt sein Zuhause ist, hat er uns erzählt.