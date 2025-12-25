Der Stadtkiosk in der Magdeburger Straße in Köthen ist im Weihnachtsgeschäft platzmäßig an seine Grenzen geraten. Nach Schließung der Post sind hier alle Dienstleistungen konzentriert.

Paketberg nach Schließung der alten Post: So lief die Weihnachtssaison im Stadtkiosk

Die Lieferung ist da: Seit sieben Jahren transportiert René Schirrmann Pakete, die ihm Pia Steinmüller hier in der Magdeburger Straße abnimmt.

Köthen/MZ. - René Schirrmann eilt, wie immer in den vergangenen Tagen, voll bepackt zum Schalter und legt schwungvoll die Pakete ab. Die sperrige Fracht braucht Platz. Vor allem diese eine größere, längliche Sendung, die vermutlich noch vor Weihnachten ihren Empfänger erreichen soll.