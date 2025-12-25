weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Brennpunkt Batterie: Warum Akkus im Müll keine gute Idee sind und auch in Mansfeld-Südharz zu Bränden führen

Lithium-Ionen-Akkus stecken in Smartphones, E-Rollern und vielen Weihnachtsgeschenken. Das birgt Risiken, wenn sie später falsch entsorgt werden. So gab es im Landkreis Mansfeld-Südharz in diesem Jahr bereits zwei Fahrzeugbrände. Feuerwehr und Entsorgungsbetriebe warnen: Die Zahl solcher Vorfälle steigt.

Von Beate Thomashausen 25.12.2025, 18:30
Ein altes Smartphone in den Hausmüll werfen? Das ist eine brandgefährliche Idee.
Eisleben/MZ - Überall blinken und leuchten Lichterketten um die Wette. Und zahlreiche der Dinge, die verschenkt werden, haben ebenfalls einen Akku, der sie antreibt. Und nicht zu vergessen all die Smartphones, Akkuschrauber, E-Roller oder E-Autos, die ohne Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus undenkbar geworden sind. Soweit so praktisch. Aber was, wenn der Akku seinen Geist aufgibt?