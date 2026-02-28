weather wolkig
Karneval in Anhalt-Bitterfeld Bei Landesmeisterschaften dabei: Was jetzt bei den Karnevalsvereinen aus Köthen und Umgebung ansteht

Wie blicken die Karnevalsvereine aus Köthen und dem Altkreis auf die Session zurück? Und was steht in den nächsten Tagen und Wochen an? Spannende Geschichten aus närrischer Sicht.

Von Sylke Hermann und Stefanie Greiner 28.02.2026, 09:00
Mit Humor und Augenzwinkern: Die Funkengarde des Karnevalsklubs Gölzau sorgte mit ihrem Oma-Sketch für viele Lacher im Saal. (Foto: Chris Luzio Schönburg)

Köthen/MZ. - Eine Art Nach-Sessions-Blues gibt es tatsächlich, wie André Meißner, der Präsident des Karnevalsklubs Gölzau, versichert: „Das erste Wochenende nach dem Karneval ist immer ein bisschen komisch. Man muss erstmal wieder ins normale Leben finden.“