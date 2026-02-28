Karneval in Anhalt-Bitterfeld Bei Landesmeisterschaften dabei: Was jetzt bei den Karnevalsvereinen aus Köthen und Umgebung ansteht
Wie blicken die Karnevalsvereine aus Köthen und dem Altkreis auf die Session zurück? Und was steht in den nächsten Tagen und Wochen an? Spannende Geschichten aus närrischer Sicht.
28.02.2026, 09:00
Köthen/MZ. - Eine Art Nach-Sessions-Blues gibt es tatsächlich, wie André Meißner, der Präsident des Karnevalsklubs Gölzau, versichert: „Das erste Wochenende nach dem Karneval ist immer ein bisschen komisch. Man muss erstmal wieder ins normale Leben finden.“