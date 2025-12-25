Bevor die Elefantenherde aus dem Bergzoo Halle im Frühjahr nach Berlin umzieht, gab es für die Dickhäuter noch einmal Geschenke bei der tierischen Bescherung. Was Besucher vom Umzug der Tiere halten.

Bescherung mit Wehmut: Halle bereitet sich auf Abschied von Elefanten im Bergzoo vor

Tierische Bescherung im Bergzoo: Ein Pappkarton eignet sich prima zum Jonglieren auf dem Elefantenrüssel.

Halle (Saale)/MZ. - Sollten sie etwas von ihrem bevorstehenden Abschied aus Halle ahnen, haben es sich Simon und die anderen aus der Elefantenherde im Bergzoo zumindest noch einmal ordentlich schmecken lassen: Bei der tierischen Bescherung, traditionell am Vormittag des 24. Dezember veranstaltet, langten sie ordentlich zu - diverse Weihnachtsbäume fanden ihren Weg in die Elefantenmägen, Pappkartons bereiteten den Fünfen reichlich Spielspaß.