weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Brücken geplant: Nach mehr als 15 Jahren Planung: Neue Fußgängerbrücken über die Saale in Halle sollen jetzt ganz schnell kommen

Eil
Stromausfall in Wittenberg: Das ist bisher bekannt
Stromausfall in Wittenberg: Das ist bisher bekannt

Brücken geplant Nach mehr als 15 Jahren Planung: Neue Fußgängerbrücken über die Saale in Halle sollen jetzt ganz schnell kommen

Die Pläne für zwei neue Fußgänger und Radfahrerbrücken in Halle nehmen langsam Gestalt an. Warum es jetzt plötzlich ganz schnell gehen muss.

Von Jonas Nayda 11.02.2026, 19:55
Aus der Franz-Schubert-Straße in Richtung Salineinsel geblickt: Dort soll in Zukunft eine neue Brücke gebaut werden.
Aus der Franz-Schubert-Straße in Richtung Salineinsel geblickt: Dort soll in Zukunft eine neue Brücke gebaut werden. (Archivfoto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Bekommt die unendliche Geschichte vielleicht doch einen Abschluss? Die beiden neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücken über die Saale („Salinebrücke“ und „Sandangerbrücke“), die schon seit mehr als 15 Jahren geplant werden, haben am vergangenen Dienstag einen wichtigen Schritt in Richtung Realisierung gemacht.