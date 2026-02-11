Die Pläne für zwei neue Fußgänger und Radfahrerbrücken in Halle nehmen langsam Gestalt an. Warum es jetzt plötzlich ganz schnell gehen muss.

Nach mehr als 15 Jahren Planung: Neue Fußgängerbrücken über die Saale in Halle sollen jetzt ganz schnell kommen

Aus der Franz-Schubert-Straße in Richtung Salineinsel geblickt: Dort soll in Zukunft eine neue Brücke gebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Bekommt die unendliche Geschichte vielleicht doch einen Abschluss? Die beiden neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücken über die Saale („Salinebrücke“ und „Sandangerbrücke“), die schon seit mehr als 15 Jahren geplant werden, haben am vergangenen Dienstag einen wichtigen Schritt in Richtung Realisierung gemacht.