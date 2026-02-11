Eil
Brücken geplant Nach mehr als 15 Jahren Planung: Neue Fußgängerbrücken über die Saale in Halle sollen jetzt ganz schnell kommen
Die Pläne für zwei neue Fußgänger und Radfahrerbrücken in Halle nehmen langsam Gestalt an. Warum es jetzt plötzlich ganz schnell gehen muss.
11.02.2026, 19:55
Halle (Saale)/MZ. - Bekommt die unendliche Geschichte vielleicht doch einen Abschluss? Die beiden neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücken über die Saale („Salinebrücke“ und „Sandangerbrücke“), die schon seit mehr als 15 Jahren geplant werden, haben am vergangenen Dienstag einen wichtigen Schritt in Richtung Realisierung gemacht.