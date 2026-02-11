Im traditionsreichen Waggonbau-Werk in Halle-Ammendorf fühlt Bundeswirtschaftsministerin Reiche der ostdeutschen Industrie auf den Zahn. Sie will die Sorgen und Nöte des Mittelstandes hören. So lief der Besuch.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche in Halle - kann sie der ostdeutschen Industrie einheizen?

Zwei, die sich für Unternehmen stark machen wollen: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Ministerpräsident Sven Schulze (beide CDU) besichtigen das Waggonbau-Werk in Ammendorf.

Halle/MZ - Jetzt gibt es was zu gucken für Katherina Reiche. Auf dem Werksgelände in Halle-Ammendorf sind überall Schienen verlegt, sie führen in Werkstatt-Hallen. Ein Gebäude trägt das Schild „Schmierstofflager“ – für die Bundeswirtschaftsministerin geht es zügig daran vorbei, rein in die Lackieranlage. Tausend Zugwagen könnten hier theoretisch im Jahr lackiert werden, schildert Thomas Tautz gerade.