  4. Besuch im Waggonbau-Werk in Ammendorf: Bundeswirtschaftsministerin Reiche in Halle - kann sie der ostdeutschen Industrie einheizen?

Im traditionsreichen Waggonbau-Werk in Halle-Ammendorf fühlt Bundeswirtschaftsministerin Reiche der ostdeutschen Industrie auf den Zahn. Sie will die Sorgen und Nöte des Mittelstandes hören. So lief der Besuch.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 11.02.2026, 19:27
Zwei, die sich für Unternehmen stark machen wollen: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Ministerpräsident Sven Schulze (beide CDU) besichtigen das Waggonbau-Werk in Ammendorf.
Halle/MZ - Jetzt gibt es was zu gucken für Katherina Reiche. Auf dem Werksgelände in Halle-Ammendorf sind überall Schienen verlegt, sie führen in Werkstatt-Hallen. Ein Gebäude trägt das Schild „Schmierstofflager“ – für die Bundeswirtschaftsministerin geht es zügig daran vorbei, rein in die Lackieranlage. Tausend Zugwagen könnten hier theoretisch im Jahr lackiert werden, schildert Thomas Tautz gerade.