In der Volkshochschule Zeitz saßen im vergangenen Jahr 3.600 Teilnehmer auf der Schulbank. Welche Kurse ganz oben in der Gunst der Teilnehmer liegt.

Einen Kurs Schwarze Keramik wird in der Volkshochschule Zeitz angeboten. Thomas Schulz aus Naumburg (rechts) erklärt, wie es geht.

Zeitz/MZ. - Fröhliches Lachen klingt aus der Töpferwerkstatt der Zeitzer Berufsschule. Donnerstags wird getöpfert. Schon am Vormittag geht es los, da trifft sich eine seit Jahren eingeschworene Truppe und Hendrik Tauché aus Halle gibt Einblicke in das uralte Handwerk. Abends führt Regina Riemenschneider den Kurs und lädt regelmäßig andere Handwerker ein. Dieses Mal ist Thomas Schulz aus Naumburg in Zeitz zu Gast. An drei Kurstagen weiht er die Teilnehmer in die Magie des schwarzen Töpferns ein. Gearbeitet wird mit Ton. Im folgenden Reduktionsbrand entsteht dann das typische Schwarz. Es wirkt geheimnisvoll und klassisch sowie glänzt wunderbar nach dem Polieren, fast wie schwarzer Lack.