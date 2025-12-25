Matthias Golinski steht nach wie vor hinter dem Namen seines Clubs in Halle. Weil aber gerade junge Leute glauben, die Drushba sei eine „Russendisko“, reagiert der Clubbetreiber jetzt.

Weil der Name russisch ist: Club Drushba in Halle wird umbenannt

Hält es für notwendig, den Namen zu ändern: Matthias Golinski in seinem Klub Drushba in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Um einen Club umzubenennen, braucht es schon einen triftigen Grund. Denn bestenfalls schafft es ein Club, zu einer Marke zu werden. Der Klub Drushba im Puschkinhaus Halle ist zweifellos eine Marke im halleschen Nachtleben. Das Problem ist nur: Aufgrund des russischen Namens ziehen viele Leute inzwischen die falschen Schlüsse. So wurde Betreiber Matthias Golinski schon gefragt, ob die Drushba der „Putin-Club“ sei. „Gerade jüngere Leute denken, dass das hier eine ,Russendisko' ist“, sagt er. Und sie würden deshalb auch fernbleiben.