  4. Ausflugsziel im Harz: Trotz Winterruhe: So kannst du die Braunbären auf dem Hexentanzplatz in Thale beobachten

Die Braunbärenfamilie im Tierpark Hexentanzplatz Thale hat sich zur Winterruhe zurückgezogen – doch dank der „Bärenkamera“ können Besucher Idun, Moritz und ihren Nachwuchs weiterhin live beobachten. Erfahre, wo du den exklusiven Livestream findest.

25.12.2025, 16:00
Im Sommer gab es eine Eisbombe für Thales Braunbärin Idun und ihren Nachwuchs. Die Familie ist nun im Winterquartier.
Im Sommer gab es eine Eisbombe für Thales Braunbärin Idun und ihren Nachwuchs. Die Familie ist nun im Winterquartier. Foto: Matthias Bein/dpa

Thale/MZ/son. - Es war ein aufregendes Jahr für den Braunbären-Nachwuchs im Tierpark auf dem Hexentanzplatz in Thale: Asta Petra und Felix Kenai haben die große Außenanlage entdeckt, viel von Mutter Idun gelernt, immer mal Überraschungen wie eine Eisbombe im Sommer bekommen. Zur Familie gehört noch Vater Moritz.