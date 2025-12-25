Die Braunbärenfamilie im Tierpark Hexentanzplatz Thale hat sich zur Winterruhe zurückgezogen – doch dank der „Bärenkamera“ können Besucher Idun, Moritz und ihren Nachwuchs weiterhin live beobachten. Erfahre, wo du den exklusiven Livestream findest.

Trotz Winterruhe: So kannst du die Braunbären auf dem Hexentanzplatz in Thale beobachten

Im Sommer gab es eine Eisbombe für Thales Braunbärin Idun und ihren Nachwuchs. Die Familie ist nun im Winterquartier.

Thale/MZ/son. - Es war ein aufregendes Jahr für den Braunbären-Nachwuchs im Tierpark auf dem Hexentanzplatz in Thale: Asta Petra und Felix Kenai haben die große Außenanlage entdeckt, viel von Mutter Idun gelernt, immer mal Überraschungen wie eine Eisbombe im Sommer bekommen. Zur Familie gehört noch Vater Moritz.