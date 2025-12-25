Ausflugsziel im Harz Trotz Winterruhe: So kannst du die Braunbären auf dem Hexentanzplatz in Thale beobachten
Die Braunbärenfamilie im Tierpark Hexentanzplatz Thale hat sich zur Winterruhe zurückgezogen – doch dank der „Bärenkamera“ können Besucher Idun, Moritz und ihren Nachwuchs weiterhin live beobachten. Erfahre, wo du den exklusiven Livestream findest.
Thale/MZ/son. - Es war ein aufregendes Jahr für den Braunbären-Nachwuchs im Tierpark auf dem Hexentanzplatz in Thale: Asta Petra und Felix Kenai haben die große Außenanlage entdeckt, viel von Mutter Idun gelernt, immer mal Überraschungen wie eine Eisbombe im Sommer bekommen. Zur Familie gehört noch Vater Moritz.