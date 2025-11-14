Im Tierpark Hexentanzplatz Thale sorgt Bärennachwuchs für große Freude bei Besuchern und Tierfreunden. Wie die beiden Jungbären heißen und wer ihre Paten sind.

Über ein Stück Paprika macht sich dieser Jungbär im Tierpark Hexentanzplatz Thale her.

Thale/MZ. - Braunbärin Idun und ihr zehn Monate alter Nachwuchs – ein Bärenmädchen und ein Bärenjunge – kuscheln und toben etwas versteckt zwischen grünen Sträuchern und bereits laublosen Bäumchen. Ihre Tierpflegerinnen wissen genau, wie sie das Trio hervorlocken können: Sie haben zwei Eimer mit Walnüssen und Stücken von Paprika und Honigmelone mitgebracht. Obwohl es verboten ist, dass Besucher des Tierparks auf dem Hexentanzplatz in Thale die Bären füttern, wird am Freitag eine Ausnahme gemacht – für Ehrengäste.