Thale erlebte zur Adventszeit festliche Highlights mit Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und Winterzauber auf dem Hexentanzplatz. Tausende Besucher genossen Musik, Aktionen und echte Rentiere in stimmungsvoller Harzer Atmosphäre.

Winterzauber und Adventsmarkt in Thale: Tausende Besucher feiern auf Hexentanzplatz und Rathausplatz

Besinnlich und gemütlich präsentierte sich der dreitägige Advents- und Weihnachtsmarkt auf dem Thalenser Rathausplatz.

Thale/MZ/son. - Drei Tage Advents- und Weihnachtsmarkt auf dem Thalenser Rathausplatz, zwei Wochenenden Winterzauber auf dem Hexentanzplatz – Tausende Einheimische und Gäste haben die Vorweihnachtszeit in festlicher Atmosphäre begangen.