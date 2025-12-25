Hettstedt - Während am gestrigen Mittwoch in vielen Familien Bescherung unterm Weihnachtsbaum anstand, mussten die Feuerwehrleute aus Hettstedt zum Einsatz. Laut Polizeimeldung wurde gegen 16.30 Uhr im Bereich der Mühlgartenstraße eine Gewässerverunreinigung im Flussverlauf der Wipper festgestellt. Dort war ein größerer Ölfilm ersichtlich. Die Kräfte der Feuerwehr brachten eine Ölsperre aus und setzten ein Ölbindemittel ein, sodass eine weitere Ausbreitung des Schadstoffes verhindert werden konnte. „Wer die Schadstoffe in den Fluss eingeleitet hat, ist derzeit noch nicht bekannt“, heißt es im Bericht. „Entsprechende Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung wurden aufgenommen.“