weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Goitzsche Festival in Bitterfeld: Goitzsche „brennt“ zum Abschied - Fans und Band zünden beim letzten Festival im Stadthafen emotionales Feuerwerk

Goitzsche Festival in Bitterfeld Goitzsche „brennt“ zum Abschied - Fans und Band zünden beim letzten Festival im Stadthafen emotionales Feuerwerk

Elf Bands lassen es beim Goitzsche Festival im Bitterfelder Stadthafen richtig krachen. Zwei Abende lang herrschen Jubel, Musik, Spaß und Feuer. Ohne viele Helfer wäre das unmöglich. Zum Jubiläum im nächsten Jahr zieht das Spektakel jedoch um.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 19.08.2025, 12:46
Begeisterung pur lösten die Lokalmatadoren und Festival-Organisatoren Goitzsche Front ebenso bei den Fans aus wie die anderen zehn Bands.
Begeisterung pur lösten die Lokalmatadoren und Festival-Organisatoren Goitzsche Front ebenso bei den Fans aus wie die anderen zehn Bands. (Foto: Ronny Klaus)

Ein letztes Mal hat das Goitzsche Festival im Bitterfelder Stadthafen aufgetrumpft.