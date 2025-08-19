Goitzsche Festival in Bitterfeld Goitzsche „brennt“ zum Abschied - Fans und Band zünden beim letzten Festival im Stadthafen emotionales Feuerwerk

Elf Bands lassen es beim Goitzsche Festival im Bitterfelder Stadthafen richtig krachen. Zwei Abende lang herrschen Jubel, Musik, Spaß und Feuer. Ohne viele Helfer wäre das unmöglich. Zum Jubiläum im nächsten Jahr zieht das Spektakel jedoch um.