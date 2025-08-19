Der Bürgerladen in Neustadt soll ältere Menschen zusammenbringen. Doch Mitglieder und Vorstand machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Sogar die Justiz wurde eingeschaltet.

Eigentlich ein Ort, um zusammenzukommen: Der Innenhof der Begegnungstätte Bürgerladen im Falladaweg in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Von Bürgern für Bürger – so lautet das Leitmotiv der Begegnungsstätte Bürgerladen im Falladaweg in Halle-Neustadt. Seit über 30 Jahren gibt es den Verein. Und auch wenn die Begegnungsstätte Alt und Jung offensteht, so geht es laut Vorstand vor allem darum, „der Vereinsamung älterer Menschen entgegenzuwirken“.