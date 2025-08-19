weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Begegnungsstätte in Halle-Neustadt Videoüberwachung und vereinsschädigendes Verhalten - Streit im Bürgertreff eskaliert

Der Bürgerladen in Neustadt soll ältere Menschen zusammenbringen. Doch Mitglieder und Vorstand machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Sogar die Justiz wurde eingeschaltet.

Von Denny Kleindienst 19.08.2025, 16:00
Eigentlich ein Ort, um zusammenzukommen: Der Innenhof der Begegnungstätte Bürgerladen im Falladaweg in Halle-Neustadt
Foto: Denny Kleindienst

Halle (Saale)/MZ - Von Bürgern für Bürger – so lautet das Leitmotiv der Begegnungsstätte Bürgerladen im Falladaweg in Halle-Neustadt. Seit über 30 Jahren gibt es den Verein. Und auch wenn die Begegnungsstätte Alt und Jung offensteht, so geht es laut Vorstand vor allem darum, „der Vereinsamung älterer Menschen entgegenzuwirken“.