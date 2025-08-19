weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Tödlicher Unfall bei Bitterfelder Biker-Ausfahrt: Gedenkveranstaltung

Quad-Fahrer verünglückt Trauer und Ratlosigkeit nach tödlichem Unfall - Biker planen Gedenken auf dem Bitterfelder Markt

Bei der traditionellen Bitterfelder Biker-Ausfahrt am Sonntag ist ein Quadfahrer tödlich verunglückt. Der Schock sitzt tief. Aber niemand soll allein gelassen werden.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 19.08.2025, 12:57
Rund 170 Fahrzeuge trafen sich auf dem Bitterfelder Marktplatz, bevor es hinauf zum Bitterfelder Bogen zum Bikergottesdienst ging. Foto: Johannes Toaspern

Bitterfeld/MZ. - Der Schock sitzt bei den Teilnehmern des Bikertreffs am Bitterfelder Bogen vom Sonntag tief. Bei der Ausfahrt, die nach dem Gottesdienst am Bitterfelder Bogen stattfand, hatte ein Fahrer die Kontrolle über sein Quad verloren und war schwer verunglückt. Der aus Nordsachsen stammende Mann verlor dabei sein Leben, seine Mitfahrerin wurde schwerstverletzt.