Bei der traditionellen Bitterfelder Biker-Ausfahrt am Sonntag ist ein Quadfahrer tödlich verunglückt. Der Schock sitzt tief. Aber niemand soll allein gelassen werden.

Trauer und Ratlosigkeit nach tödlichem Unfall - Biker planen Gedenken auf dem Bitterfelder Markt

Rund 170 Fahrzeuge trafen sich auf dem Bitterfelder Marktplatz, bevor es hinauf zum Bitterfelder Bogen zum Bikergottesdienst ging.

Bitterfeld/MZ. - Der Schock sitzt bei den Teilnehmern des Bikertreffs am Bitterfelder Bogen vom Sonntag tief. Bei der Ausfahrt, die nach dem Gottesdienst am Bitterfelder Bogen stattfand, hatte ein Fahrer die Kontrolle über sein Quad verloren und war schwer verunglückt. Der aus Nordsachsen stammende Mann verlor dabei sein Leben, seine Mitfahrerin wurde schwerstverletzt.