Die Firma RTR-Aluminiumbau aus Leuna bildet erstmals drei Lehrlinge aus dem asiatischen Land aus. Welche Erfahrungen sie bisher damit gemacht hat und auf welche Barrieren sie traf.

Thanh Nhat Ngo lernt bei RTR-Aluminiumbau den Beruf des Metallbauers. Er arbeitet in der Werkhalle. Hier im Foto mit Ausbildungsleiter André Martin

Leuna/MZ. - In der Werkhalle des Leunaer Unternehmens RTR-Aluminiumbau arbeitet Thanh Nhat Ngo an einem Fensterprofil. Er verteilt darauf mittels Kartuschenpistole ein Dichtmittel, montiert es anschließend an das Fenster. Er interessiere sich für Montagearbeit und Technik, sagt der 19-Jährige, der aus der vietnamesischen Millionen-Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt stammt. Seit einem halben Jahr lebt er im Saalekreis und arbeitet in Leuna.