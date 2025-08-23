Nach knapp neun Monaten Bauzeit ist die Behelfsbrücke in Roßlau feierlich eröffnet worden. Zahlreiche Schaulustige verfolgten, wie sie am Freitagvormittag offiziell für den Verkehr freigegeben wurde. Was neu ist und wie es nun mit der Zerbster Brücke weitergeht.

Mit einem symbolischen Banddurchschnitt ist die Behelfsbrücke Zerbster Brücke, unter anderem von Oberbürgermeister Robert Reck (2.v.r.), Roßlaus Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (3.v.r.) und der Beigeordneten für Bauen, Jacqueline Lohde feierlich (2.v.l.), am Freitagvormittag feierlich eröffnet worden.

Dessau-Roßlau/MZ. - Etwa drei Wochen später als ursprünglich geplant war es am Freitagvormittag endlich so weit. Kurz nach 11 Uhr konnten die ersten Fahrzeuge die Behelfsbrücke, die als Alternativroute für die völlig marode Zerbster Brücke errichtet worden ist, vor den Augen zahlreicher Zuschauer überqueren.