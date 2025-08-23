Das Licht bleibt aus! Ausnahme Stephanikirche: In Aschersleben bleiben Denkmäler nachts auch weiter dunkel
Mit Spendenhilfe finanziert die Kirchengemeinde das nächtliche Anstrahlen der Ascherslebener Stephanikirche selbst. Die Stadtverwaltung bleibt dagegen beim Beschluss aus Zeiten der Energiekrise.
Aschersleben/MZ - Wenn die Sonne untergeht, bleiben die meisten Denkmäler in Aschersleben seit drei Jahren im Dunkeln. Das Rathaus, der Johannisturm, das Rondell oder die mittelalterliche Stadtbefestigung – was einst abends beleuchtet war, wirkt heute unscheinbar. Nur ein Bauwerk strahlt inzwischen wieder: die Stephanikirche.