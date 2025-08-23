Das Licht bleibt aus! Ausnahme Stephanikirche: In Aschersleben bleiben Denkmäler nachts auch weiter dunkel

Mit Spendenhilfe finanziert die Kirchengemeinde das nächtliche Anstrahlen der Ascherslebener Stephanikirche selbst. Die Stadtverwaltung bleibt dagegen beim Beschluss aus Zeiten der Energiekrise.