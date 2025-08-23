weather regenschauer
  4. Das Licht bleibt aus!: Ausnahme Stephanikirche: In Aschersleben bleiben Denkmäler nachts auch weiter dunkel

Mit Spendenhilfe finanziert die Kirchengemeinde das nächtliche Anstrahlen der Ascherslebener Stephanikirche selbst. Die Stadtverwaltung bleibt dagegen beim Beschluss aus Zeiten der Energiekrise.

Von Detlef Anders und Kerstin Beier 23.08.2025, 09:00
Aschersleben/MZ - Wenn die Sonne untergeht, bleiben die meisten Denkmäler in Aschersleben seit drei Jahren im Dunkeln. Das Rathaus, der Johannisturm, das Rondell oder die mittelalterliche Stadtbefestigung – was einst abends beleuchtet war, wirkt heute unscheinbar. Nur ein Bauwerk strahlt inzwischen wieder: die Stephanikirche.