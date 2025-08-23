In der Gerbstedter Chaussee wird der Asphalt erneuert.

Eisleben/MZ. - Noch bis einschließlich 3. September ist die Gerbstedter Chaussee in Eisleben zwischen dem Kreisverkehr Freistraßentor und dem Ortsausgang wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie Sven Kassik, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau in der Stadtverwaltung, auf MZ-Anfrage mitteilte, wird die Fahrbahndecke im sogenannten Dünnschichtverfahren erneuert. Die Auffahrt zur Bundesstraße 180 ist von den Arbeiten nicht betroffen.