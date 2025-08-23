weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Über Umwege zum Einkaufszentrum Gerbstedter Chaussee in Eisleben erhält neue Asphaltschicht

Welche weiteren Straßenbauarbeiten die Stadt Eisleben plant.

Von Jörg Müller 23.08.2025, 10:00
In der Gerbstedter Chaussee wird der Asphalt erneuert. (Foto: Lukaschek)

Eisleben/MZ. - Noch bis einschließlich 3. September ist die Gerbstedter Chaussee in Eisleben zwischen dem Kreisverkehr Freistraßentor und dem Ortsausgang wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie Sven Kassik, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau in der Stadtverwaltung, auf MZ-Anfrage mitteilte, wird die Fahrbahndecke im sogenannten Dünnschichtverfahren erneuert. Die Auffahrt zur Bundesstraße 180 ist von den Arbeiten nicht betroffen.