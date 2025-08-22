Literarisches auf dem Dorf Bücher aus der Zelle - Friedersdorf versorgt Lesefreunde rund um die Uhr
Literaturfreunde dürfen sich über einen neuen Anlaufpunkt freuen. Allerhand Lesestoff finden sie ab sofort in Friedersdorf vor der Kirche. Die Tauschbibliothek ist ein Gemeinschaftswerk.
22.08.2025, 11:00
Friedersdorf/MZ. - Krimis und Abenteuer. Dazu Liebesromane und Science-Fiction. Mit Glück Ratgeber und Nachschlagewerke. Den so verschiedenen Lesestoff gibt es ab sofort in Friedersdorf: Ohne irgendeine Gebühr, dafür aber rund um die Uhr.