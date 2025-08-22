Literaturfreunde dürfen sich über einen neuen Anlaufpunkt freuen. Allerhand Lesestoff finden sie ab sofort in Friedersdorf vor der Kirche. Die Tauschbibliothek ist ein Gemeinschaftswerk.

Bücher aus der Zelle - Friedersdorf versorgt Lesefreunde rund um die Uhr

Friedersdorf hat eine Bücherzelle. Für das Projekt hat sich neben dem Kirchen-Förderverein auh Ortsbürgermeisterin Bärbel Naumann (M.) engagiert.

Friedersdorf/MZ. - Krimis und Abenteuer. Dazu Liebesromane und Science-Fiction. Mit Glück Ratgeber und Nachschlagewerke. Den so verschiedenen Lesestoff gibt es ab sofort in Friedersdorf: Ohne irgendeine Gebühr, dafür aber rund um die Uhr.