  4. Literarisches auf dem Dorf: Bücher aus der Zelle - Friedersdorf versorgt Lesefreunde rund um die Uhr

Literaturfreunde dürfen sich über einen neuen Anlaufpunkt freuen. Allerhand Lesestoff finden sie ab sofort in Friedersdorf vor der Kirche. Die Tauschbibliothek ist ein Gemeinschaftswerk.

Von Ulf Rostalsky 22.08.2025, 11:00
Friedersdorf hat eine Bücherzelle. Für das Projekt hat sich neben dem Kirchen-Förderverein auh Ortsbürgermeisterin Bärbel Naumann (M.) engagiert. (Foto: Gemeinde Muldestausee)

Friedersdorf/MZ. - Krimis und Abenteuer. Dazu Liebesromane und Science-Fiction. Mit Glück Ratgeber und Nachschlagewerke. Den so verschiedenen Lesestoff gibt es ab sofort in Friedersdorf: Ohne irgendeine Gebühr, dafür aber rund um die Uhr.