Der Abtsdorfer Carneval Club erhält erstmals eine Spende vom genossenschaftlich organisierten Supermarkt Tante Enso. Welche Bedingungen erfüllt werden mussten und wofür das Geld eingesetzt wird.

Wittenberg/MZ - Der Abtsdorfer Carneval Club freut sich über eine Spende von 400 Euro des Supermarkts „Tante Enso“. Dabei handelt es sich um ein Nahversorgerkonzept, bei dem die Märkte genossenschaftlich organisiert sind und eng mit den jeweiligen Orten zusammenarbeiten.

Der Supermarkt Tante Enso in Abtsdorf besteht seit mehr als einem Jahr. Das Foto zeigt die Eröffnung des Marktes. Foto: Jonas Lohrmann

Wie Filialleiterin Nicole Kampen zur MZ erklärt, können Vereine aus dem Ort einmal im Quartal unterstützt werden, wenn ein gewisses Umsatzziel erreicht wird. Dieses sei in Abtsdorf jetzt erstmals im zweiten Quartal des Jahres geschafft worden, die Spende ist die erste ihrer Art.

Der Verein zählt rund 100 Mitglieder. Das Geld soll in neue Kostüme für die kommende Saison fließen. Diese steht unter dem Motto „Berlin“, wie Vereinsvorsitzende Claudia Richter sagt.