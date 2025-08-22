Weil es vor Ort kaum Freizeitangebote gibt, startet die Ortschaft eine eigene Disco für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Was geplant ist und wie die Resonanz bislang aussieht.

Erste Disco in Mühlanger geplant: So kämpft die Ortschefin um den Startschuss

Ortsbürgermeisterin Julia Eichler präsentiert das Plakat für die erste Disco im Ort.

Mühlanger/MZ. - Ein neues Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene soll in Mühlanger entstehen. Erstmals wagt sich die Ortschaft an die Durchführung einer Disco. „Der Gedanke ist, etwas für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Ort zu machen“, erklärt Ortsbürgermeisterin Julia Eichler im Gespräch mit der MZ. Einfach war der Weg dorthin jedoch nicht: Weder standen im Ortschaftsrat finanzielle Mittel zur Verfügung, noch gab es passende Räume.