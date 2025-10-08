Die Leiterin des Grünflächenamtes stellt die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten vor, die es auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt gibt.

Oberhalb des Gletschergartens auf Friedhof III sind naturnahe Bestattungen auf einer Wiese möglich.

Bernburg/MZ. - Wer im Herbst seines Lebens steht, wird sich in der Regel mit der Frage befassen, wie er nach seinem Tod einmal bestattet werden möchte. In zwei jährlichen Veranstaltungen rund um Ostern und Totensonntag liefert die Friedhofsverwaltung der Stadt Bernburg alle notwendigen Informationen. Andrea Hempel, Leiterin des Grünflächenamtes, gab in der jüngsten Sitzung des Planungs-und Umweltausschusses Auskunft über die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten auf den kommunalen Friedhöfen in Bernburg und Ortsteilen.