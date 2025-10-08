Zu den konkreten Punkten der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes in Zeitz gehören gleich drei, die den Radverkehr betreffen. Welche Veränderung das bringt.

Radfahren in der Fußgängerzone wird erlaubt: Was das Verkehrskonzept in Zeitz an Veränderungen bringt

Ein Radfahrer in der nahezu leeren Fußgängerzone in Zeitz: Künftig soll das Durchfahren des Bereichs ganz legal möglich sein.

Zeitz/MZ. - Gleich drei konkrete Punkte zur Umsetzung in der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes in Zeitz befassen sich mit dem Radverkehr. So wichtig Radstreifen in der Innenstadt und eine Radwegekonzeption sind. Viele wird ein anderer Punkt interessieren: die Freigabe der Fußgängerzone für den Radverkehr. Die MZ betrachtet die konkreten Punkte des Konzeptes und spricht dazu mit Bürgern.