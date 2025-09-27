weather wolkig
Debatten zur Fortschreibung des Zeitzer Verkehrskonzeptes haben in den Ausschüssen begonnen. Der Beschluss obliegt dem Stadtrat. Warum es viele Punkte zu diskutieren gibt.

Von Angelika Andräs 27.09.2025, 10:00
Von vielen Bürgern gewünscht: Personennahverkehr und die Anbindung von Zeitz und vor allem der Ortschaften an (überregionale) Buslinien sind wichtige Punkte im Verkehrsentwicklungskonzept. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes wird derzeit in den Ausschüssen des Zeitzer Stadtrates diskutiert. Am Ende soll der Beschluss des Stadtrates stehen. Und der beschließt, sollte alles wie geplant laufen, nicht nur die zweite Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz, sondern erteilt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) auch Aufträge dazu.