Diskussion über Verkehr in Zeitz Verkehrsentwicklungskonzept: Zeitzer Stadträte diskutieren, wie es auf den Straßen weitergehen soll
Debatten zur Fortschreibung des Zeitzer Verkehrskonzeptes haben in den Ausschüssen begonnen. Der Beschluss obliegt dem Stadtrat. Warum es viele Punkte zu diskutieren gibt.
27.09.2025, 10:00
Zeitz/MZ. - Die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes wird derzeit in den Ausschüssen des Zeitzer Stadtrates diskutiert. Am Ende soll der Beschluss des Stadtrates stehen. Und der beschließt, sollte alles wie geplant laufen, nicht nur die zweite Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz, sondern erteilt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) auch Aufträge dazu.