Die beliebte Laufbahn öffnet am Donnerstag. Welche Höhepunkte das Rahmenprogramm bietet und wie gut die Angebote im Raclettezelt gebucht sind.

Eisiges Vergnügen - Darauf können sich Gäste in Weißenfels freuen

Heiko Frischleder (li.) und Markus Nitz sind bei den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung der Eislaufbahn am Donnerstag.

Weißenfels/MZ. - Es wird eine Punktlandung. Davon ist Heiko Frischleder am Dienstagvormittag überzeugt. Im großen Zelt an der Eislaufbahn auf dem Weißenfelser Marktplatz laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung am Donnerstag. „Wir sind so gut wie fertig. Am Mittwoch haben wir noch etwas Puffer, und dann kann es losgehen“, sagt Frischleder, der mit seiner Firma Cabore auch in diesem Jahr den großen Anziehungspunkt auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt bewirtschaftet.