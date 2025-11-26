Erstmals ist in diesem Jahr in Halle für die Vox-Sendung Shopping Queen gedreht worden. Nun steht fest: Es wird im kommenden Jahr wieder in der Stadt geshoppt. Wie Teilnehmer sich bewerben können und wann die Drehtermine sind.

Der pinke Van wird schon im kommenden Jahr wieder Kandidatinnen zum Shoppen durch Halle fahren.

Halle (Saale)/MZ. - Allein schon der Zeitraum, in dem diese Sendung inzwischen im Fernsehen zu sehen ist, macht Shopping Queen zu einer Kult-Sendung. Erstmals ausgestrahlt wurde die Show mit dem Modedesigner Guido Maria Kretschmer im Jahr 2012. Mehr als zehn Jahre hat es dann gedauert, bis dafür auch erstmals in Halle gedreht wurde. Im Sommer dieses Jahres war es endlich soweit. Und schon im kommenden Jahr wird die Saalestadt erneut zum Drehort für die Vox-Sendung. Kurios aber ist: Eine naheliegende Frage ist noch gar nicht geklärt.