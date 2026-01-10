David Pöge aus Weißenfels unterstützt alte und kranke Menschen im Alltag. Wie er das Unternehmen gegründet hat und welche Lücke es füllt.

David Pöge gründete 2023 die „Herzlichen Helfer“ und hat mit Alltagsbegleitung eine Marktlücke in Weißenfels entdeckt.

Weißenfels/MZ. - David Pöge unterstützt alte und kranke Menschen im Alltag – und hat daraus ein Unternehmen gemacht. Im Oktober 2023 gründete der 39-Jährige die „Herzlichen Helfer“. Mit einem inzwischen zwölfköpfigen Team betreut er rund 200 Menschen in Weißenfels und Umgebung. Die Mitarbeitenden übernehmen Einkäufe, begleiten Arztbesuche oder helfen im Haushalt. Abgerechnet werden die Leistungen über die Pflegekasse.