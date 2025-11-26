Von der Kohle zur klimafreundlichen Mobilität: Ein neuer Radweg und der Schwerzauer See sollen Zeitz-Nord aufwerten. Welche Wege jetzt gegangen werden müssen.

Zeitz-Nord plant Zukunft am Schwerzauer See: Antrag für Radweg und Seezugang gestellt

In der Region fehlen immer noch Fahrradwege.

Zeitz/MZ. - Die nördlichen Ortsteile von Zeitz wollen die Zukunft rund um den Schwerzauer See aktiv gestalten. Die Freien Wähler haben der Stadt Zeitz einen Antrag vorgelegt, der die Nachnutzung des Sees und die Vernetzung der Ortsteile durch einen gemeinsamen Radweg vorantreiben soll. Zurzeit beraten die Ortschaftsräte in Luckenau, Theißen, Nonnewitz, Pirkau und Zangenberg über das Vorhaben.