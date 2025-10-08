Pflanzenbesitzerin in Nöten Hobbygärtnerin in Falkenstein sucht neues Zuhause für riesige Zimmerpflanze
Bei Melanie Rütz in Wieserode fühlen sich Pflanzen so richtig wohl. Ein Ficus benjamina ist bei ihr so gut gediehen, dass er dringend ein neues Quartier braucht.
08.10.2025, 07:00
Wieserode/MZ. - Melanie Rütz hat offenbar den berühmten grünen Daumen. Das lässt zumindest ein Foto vermuten, das sie von ihrem Ficus benjamina, auch bekannt als Birkenfeige, gemacht hat: Es zeigt einen stattlichen Baum, etwa 2,60 Meter hoch, 2,20 Meter breit. Doch genau das wird nun zum Problem.