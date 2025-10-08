weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Pflanzenbesitzerin in Nöten: Hobbygärtnerin in Falkenstein sucht neues Zuhause für riesige Zimmerpflanze

Bei Melanie Rütz in Wieserode fühlen sich Pflanzen so richtig wohl. Ein Ficus benjamina ist bei ihr so gut gediehen, dass er dringend ein neues Quartier braucht.

Von Rita Kunze 08.10.2025, 07:00
Der Ficus benjamina gehört zu den beliebtesten Zimmerpflanzen. Ein besonders prächtiges Exemplar gedeiht im Falkensteiner Ortsteil Wieserode.
Wieserode/MZ. - Melanie Rütz hat offenbar den berühmten grünen Daumen. Das lässt zumindest ein Foto vermuten, das sie von ihrem Ficus benjamina, auch bekannt als Birkenfeige, gemacht hat: Es zeigt einen stattlichen Baum, etwa 2,60 Meter hoch, 2,20 Meter breit. Doch genau das wird nun zum Problem.