Eine Jungtierschau findet am Wochenende in Kemberg statt. Was dort zu sehen ist.

In Kemberg gibt es eine Ausstellung mit Kaninchen.

Kemberg/MZ. - Der Rassekaninchenzuchtverein G 407 aus Kemberg lädt am Sonnabend, 23. August, zur Jungtierschau in sein Vereinsheim in der Kuhgasse ein.

In der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr können die Besucher etwa 85 Rassekaninchen in 15 Rassen erleben. Gezeigt werden Tiere – vom Zwerg- bis zum Riesenkaninchen. Sollten Fragen auftreten, stehen die Mitglieder des Vereins gern Rede und Antwort.

Übrigens: In diesem Jahr machen die Geflügelzüchter gemeinsame Sache mit den Kaninchenzüchtern. Sie entsenden ebenfalls etwa 30 Tiere zur Ausstellung. So dürfte es am Tag der Veranstaltung allerhand zu sehen geben in Kemberg.