weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr: Historisches Gebäude in Schafstädt brennt

Dachstuhl in Flammen Großeinsatz der Feuerwehr: Historisches Gebäude in Schafstädt brennt

Der Brand in der ehemaligen Feuerwache in Schafstädt hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehren der Goethestadt Bad Lauchstädt gesorgt.

21.10.2025, 20:35
50 Kameraden waren an den Löscharbeiten in Schafstädt beteiligt
50 Kameraden waren an den Löscharbeiten in Schafstädt beteiligt Briest

Schafstädt/MZ - Die Feuerwehren der Goethestadt Bad Lauchstädt mussten am Dienstagabend zu einem gemeldeten Großbrand ausrücken. Ziel war die alte Feuerwache in Schafstädt am Kirchplatz, wie Stadtwehrleiter Stefan Thielmann berichtete. Dort war gegen 18.15 Uhr ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Aufgrund der Größe des Objekts und dem Hinweis eines Anrufers, dass in dem historischen Gebäude Materialien lagerten, sei der Brand auf der Anfahrt zum Großbrand hochgestuft worden.