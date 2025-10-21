Der Brand in der ehemaligen Feuerwache in Schafstädt hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehren der Goethestadt Bad Lauchstädt gesorgt.

Schafstädt/MZ - Die Feuerwehren der Goethestadt Bad Lauchstädt mussten am Dienstagabend zu einem gemeldeten Großbrand ausrücken. Ziel war die alte Feuerwache in Schafstädt am Kirchplatz, wie Stadtwehrleiter Stefan Thielmann berichtete. Dort war gegen 18.15 Uhr ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Aufgrund der Größe des Objekts und dem Hinweis eines Anrufers, dass in dem historischen Gebäude Materialien lagerten, sei der Brand auf der Anfahrt zum Großbrand hochgestuft worden.