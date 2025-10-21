Nicht nur am Rennbahnkreuz in Halle sind Autofahrer auf der Brückenbaustelle genervt, auch im Süden der Stadt geht teilweise nichts mehr. Der Grund dafür ist eigentlich erfreulich.

In Halle gibt es derzeit besonders viele Baustellen: In der Trothaer Straße wurden zuletzt Straßenbahngleise erneuert. Für Autofahrer kam es dadurch zu erheblichen Behinderungen.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn Großbaustellen in Halle nur immer so schnell enden würden: Eine Woche dauerten die Gleisarbeiten mit Sperrungen für den Autoverkehr in der Trothaer Straße. Dort rollt die Blechlawine wieder, doch nicht nur am Rennbahnkreuz stehen Pkw Schlange.