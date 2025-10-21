Der 18-Jährige hatte am Sonntag über eine Chat-Plattform Kontakt zu einer Frau aufgenommen, die dann 40 Euro haben wollte.

Osternienburg/MZ. - Ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Osternienburger Land ist Opfer einer versuchten Erpressung geworden.

Am Sonntag hatte er über eine Chat-Plattform Kontakt zu einer ihm unbekannten und vermeintlich weiblichen Person aufgenommen. Nachdem er eine Porträtaufnahme von sich verschickte, erhielt er auf seinem Handy eine vom Täter frei erstellte intime Collage mit seinem Gesicht darauf. Der Täter forderte Guthabenkarten im Wert von 40 Euro und drohte dem jungen Mann mit dem Versand des Bildes an seine Freunde, sollte er seiner Forderung nicht nachkommen. Der 18-Jährige ging allerdings nicht darauf ein und wandte sich umgehend an die Polizei.

Immer wieder versuchen Betrüger zumeist männliche Personen mit der Veröffentlichung von Nacktfotos zu erpressen. Zum Schutz empfiehlt die Polizei, keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen anzunehmen, regelmäßig die Account- und Privatsphäreeinstellungen zu überprüfen und vorsichtig mit der Herausgabe persönlicher Daten umzugehen.