Die DB erhält Millionen aus dem Sondervermögen des, um 80 Empfangsgebäude in Deutschland aufzumöbeln. Merseburg ist eines davon. Der Bahnhofsmanager erklärt, was geplant ist. Und auch die Stadt Merseburg hat neue Ideen für das Bahnhofsumfeld.

Merseburgs Bahnhofsgebäude stammt aus den 1950er Jahren. Demnächst könnte davor eine stählerne Stadtsilhouette stehen.

Merseburg/MZ. - Die Deutsche Bahn will bis 2030 bundesweit 80 Empfangsgebäude von Bahnhöfen sanieren. Und das Gute sei: „Merseburg ist dabei“, sagt Karsten Kammler, Leiter des für den ganzen Süden Sachsen-Anhalts zuständigen Bahnhofsmanagements Halle. Merseburgs Bahnhof, zugleich eines der prägendsten Gebäude für die Innenstadt, erfährt demnach binnen der nächsten fünf Jahre innen wie außen eine Erneuerung.