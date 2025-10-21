Vorhaben im Klärwerk Sonnenkraft für sauberes Wasser: Welches Projekt der Zweckverband Ostharz in Quedlinburg starten will

Auf dem Gelände seiner Kläranlage in Quedlinburg möchte der Zweckverband Ostharz noch in diesem Jahr mit dem Bau einer Photovoltaikanlage starten. Was genau geplant ist, warum die Anlage nicht größer gebaut wird und wie die IG Ornithologie und Naturschutz unterstützt hat.