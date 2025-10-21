Vorhaben im Klärwerk Sonnenkraft für sauberes Wasser: Welches Projekt der Zweckverband Ostharz in Quedlinburg starten will
Auf dem Gelände seiner Kläranlage in Quedlinburg möchte der Zweckverband Ostharz noch in diesem Jahr mit dem Bau einer Photovoltaikanlage starten. Was genau geplant ist, warum die Anlage nicht größer gebaut wird und wie die IG Ornithologie und Naturschutz unterstützt hat.
21.10.2025, 19:45
Quedlinburg/MZ. - Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Kläranlage in Quedlinburg beginnen. „Aktuell liegt der Bauantrag beim Landkreis Harz“, erklärt Matthias Witte, technischer Leiter beim Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO).