Zweckverband in Quedlinburg Wasser und Abwasser: Müssen Kunden im Ostharz mit höheren Preisen und Gebühren rechnen?

Millionenpläne für Kanäle und Leitungen: Was der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz mit Sitz in Quedlinburg in diesem Jahr im Verbandsgebiet vorhat und was das für Preise und Gebühren bedeutet.