8.11 Uhr: Allen Menschen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen – ganz unabhängig von Herkunft, Status, Alter oder Einkommen. Dieses Ziel hat sich der Verein Rückenwind mit einem neuen Projekt in Schönebeck gesetzt.

Jetzt will er ein Sozial Café in Schönebeck eröffnen. Was geplant ist und wann geöffnet werden soll, erklären wir Ihnen hier.

Einkaufen in Nienburg von 4 bis 23 Uhr

7.28 Uhr: In Nienburg steht die Eröffnung des ersten „Tante-M“-Ladens Sachsen-Anhalts, in dem man von 4 bis 23 Uhr einkaufen kann, kurz bevor.

Stefan Reichelt eröffnet in Nienburg den ersten Sieben-Tage-Markt. Derzeit werden noch letzte Renovierungsarbeiten vorgenommen. (Fotos: Engelbert Pülicher)

Wann es losgeht und welche Waren dort den Kunden angeboten werden, erfahren Sie hier.

Was der Bürgermeister zur Diskussion um seine Frau sagt

6.57 Uhr: Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) steht seit Anfang Juli in der Kritik. Mehrere Mitarbeiter des Rathauses warfen seiner Frau Melanie Zok ein massives Überschreiten von Kompetenzen vor. Die ehrenamtliche Koordinatorin der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt soll Machtmissbrauch betrieben und Mitarbeiter gemobbt haben.

Mehrere Mitarbeiter sollen krank geworden sein und gekündigt haben. Wie steht der Bürgermeister dazu? Mehrere Wochen schwieg das Stadtoberhaupt. Jetzt hat René Zok eine Erklärung abgegeben. Was er zu den Vorwürfen sagt, lesen Sie hier.

So hilft Bernburgs Familiencoach Familien und Alleinstehenden

6.25 Uhr: Er hatte einen schweren Start ins Leben. Und gab trotz verpatztem Hauptschulabschluss nicht auf. Inzwischen hat der alleinstehende, dreifache Familienvater aus Bernburg nach einem Praktikum einen Job als Industriereiniger gefunden und kann damit nun auch finanziell für sich und seine Kinder sorgen.

Auch beim Bewerbungen schreiben unterstützt der Familienintegrationscoach. (Symbolbild: dpa)

Andrea Jarczewsky kümmert sich um Eltern rings um Bernburg, um sie vor der Armut zu bewahren und für sie Arbeit zu finden. Wie ihr das gelingt und wie man sie erreicht, erzählen wir Ihnen hier.

Besuch von der Jugend und Treffen der „Oldies“ auf dem Flugplatz in Aschersleben

6.13 Uhr: Beim Luftsportverein Ostharz hat in der vergangenen Woche das Segelfliegerlager stattgefunden. Es herrschte reger Flugbetrieb über dem Platz an der Güstener Chaussee in Aschersleben.

Florian staunt, wie eng es in so einem Segler ist. Andreas Hofmann erklärt, wie so ein Flugzeug funktioniert. (Foto: Frank Gehrmann)

Ein weiterer Höhepunkt steht Ende des Monats auf dem Programm: ein Treffen historischer Flieger in Aschersleben - mit Teilnehmern aus ganz Deutschland.

Aggressiv und zu schnell über die Thälmann-Brücke

5.53 Uhr: Auf der Ernst-Thälmann-Brücke in Schönebeck gilt seit Ende 2024 Tempo 30. Daran hält sich aber längst nicht jeder. Im städtischen Bürgermelder wird sogar von aggressiven Überholmanövern berichtet.

Laut einer Nachricht im Bürgermelder kommt es auf der Ernst-Thälmann-Brücke zu teils aggressiven Fahrmanövern. (Foto: Paul Schulz/Archiv)

Bei der Schönebecker Stadtverwaltung geht man hingegen davon aus, dass es sich bei den geschilderten Überholmanövern um Einzeltaten handelt. Jedenfalls seien der Verwaltung keine weiteren Berichte dieser Art bekannt, heißt es.