Avnet sucht in Bernburg neue Mitarbeiter per Postkarte, in Staßfurt sagen die Älteren, was sie für die Jungen tun, in Barby gibt es Streit um den richtigen Baumschnitt nach dem Sturm: Im Ticker von Freitag, 18. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 18. Juli 2025.

Das ist neu am Freitag:

7.40 Uhr: Die Polizei hat am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18 und 21.30 Uhr, auf der Peißener Hauptstraße eine Geschwindigkeitsmessung vorgenommen.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt in diesem Bereich bei 30 Kilometern pro Stunde. Der schnellste Wagen war mit 53 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Im Messzeitraum passierten 245 Fahrzeuge die Stelle. Dabei wurden insgesamt 71 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und dokumentiert. Den Fahrern wird in den kommenden Wochen ein Verwarn- beziehungsweise ein Bußgeldbescheid zugesandt, teilte die Polizei mit.

Gingen Ritter zur Schule?

6.52 Uhr: Doppelter Ferienspaß im Museum Aschersleben: Es lädt Kinder ab sechs Jahren am Donnerstag, 31. Juli, und Dienstag, 5. August, zum Ferienprogramm „Gingen Ritter zur Schule?“ ein.

Von 10 bis 12 Uhr erhalten sie Einblicke in das Leben und Lernen im Mittelalter: War der Schulbesuch für alle Kinder möglich? Wie wurde damals geschrieben? Und welche Verbindung hat das Gymnasium Stephaneum zu einem Kloster?

Zudem wird der Kräutergarten im Museumshof erkundet und Kräuterlimonade hergestellt. Anmeldungen nimmt das Museum unter 03473/95 84 30 entgegen.

Avnet sucht und findet Mitarbeiter per Postkarte

6.28 Uhr: Ein ungewöhnliches Job-Angebot per Hauswurf-Sendung: Der US-Konzern Avnet startete Mitarbeiter-Suche in Bernburg per Postkarte.

Post vom neuen Arbeitgeber? Mit diesen Karten machte das Unternehmen Avnet auf sich und die freien Stellen aufmerksam. (Foto: Frank Klemmer)

Die Aktion auf analogen Wegen sorgte für große Resonanz in der Region. Warum sich das Unternehmen dafür entschieden hat, erklärt Avnet hier.

Was tun die Älteren in Staßfurt für die Jungen?

6.13 Uhr: Staßfurt hat wieder einen Jugendbeirat – die Politiker an der Bode, alterstechnisch sind sie damit bunter gemischt denn je. Aber wie sind die Älteren eigentlich selbst in die Politik gekommen?

Die Übergabe der Berufungsurkunden im Februar (von links): Caitlin Pape, Lucy Linge, Martha Lou Czuratis und Fiona Richter erhalten die Urkunden von Bürgermeister René Zok. (Foto: Nadja Bergling)

Was tun die im „großen“ Rat der Stadt vertretenen Parteien, um die Jugend zu überzeugen? Ein paar Antworten darauf finden Sie hier.

War der Baumschnitt nach dem Sturm zu radikal?

5.57 Uhr: Die Naturgewalt des Gewittersturms vom 26. Juni richtete bei vielen Bäumen in Barby großen Schaden an. So auch an der Trauerweide auf dem Elbwerder.

Hier wurde – so meinen jedenfalls einige Bürger – ziemlich „großzügig“ ein Radikalschnitt vorgenommen. (Foto: Thomas Linßner)

Weitere Schäden sind dagegen menschengemacht. Es gibt Bürger, die empfinden den Schnitt zu radikal. Weil auch gesundes Holz abgesägt wurde. Doch Baumschutzfachleute stehen dazu.