An der Persiluhr am Johannisturm nagt der Zahn der Zeit: Sie geht nach, Zeiger fehlen. Doch jetzt kommt sie noch mal groß raus. Ein neues Buch würdigt Persiluhren in ganz Deutschland - und Aschersleben ist dabei.

Aschersleben/MZ - Wer heute am Fuß des Johannisturms entlanggeht und nach oben blickt, dem fällt sofort etwas auf: Die Uhr, die dort an einer vierseitigen Säule befestigt ist, tut nicht mehr das, wofür sie einst aufgestellt wurde. Ein Ziffernblatt hat keine Zeiger mehr, das andere geht spürbar nach. Was früher ein verlässlicher Zeitmesser und markanter Treffpunkt in der Innenstadt war, ist heute eher ein technisches Sorgenkind mit viel Geschichte – und ungewisser Zukunft.