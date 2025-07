Denkmal im Harz Renaissance-Bau in Quedlinburg: Wie weit die Restaurierung auf dem Fleischhof ist

In teils mühseliger Kleinstarbeit wird der historische Westflügel auf dem Fleischhof in Quedlinburg seit drei Jahren restauriert. Warum das Vorhaben vergleichsweise günstig ist, wie weit die Bauarbeiten sind, und was in den Fachwerkbau im Harz einziehen könnte.