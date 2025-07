Nach Bekanntwerden der Pläne, ein Logistikzentrum in Görschen errichten zu wollen, erkundigte sich Politiker Rüdiger Erben bei Land und Kreis, wie man gegebenenfalls auf den immensen Lkw-Verkehr reagieren wolle.

Mega-Logistikzentrum in Görschen? Lkw würden im Minutentakt über Straße rollen

So sähe Görschen aus, wenn die geplanten Logistikhallen direkt hinterm Ortseingangsschild gebaut würden. Um das Projekt zu ermöglichen, müsste der bestehende B-Plan geändert werden.

Görschen. - Wer mit offenen Augen – genauer mit Blick auf die vorbeiziehende Landschaft – über die Autobahnen dieser Republik fährt, entdeckt nicht selten leerstehende, recht neue Logistiklagerhallen wie beispielsweise an der A14 bei Grimma und bei Halle (Reideburg) oder weiter entfernt bei Werder (Havel). Auch während einer Recherche im Internet findet man manch angepriesene freie Hochlagerhalle – von nagelneu bis älter. Nun soll ein weiteres Logistikzentrum – 120 Meter breit, 230 Meter lang und zwischen 14 und 18 Metern hoch – aus dem Boden gestampft werden. Aber nicht auf der grünen Wiese direkt an einer Autobahn, sondern unmittelbar in der Ortslage von Görschen von der B180/Abzweig K2203 kommend inmitten eines Landschafts- und Trinkwasserschutzgebietes.