Über fünf Hektar groß ist das geplante Gewerbegebiet am Ortseingang von Görschen. Wo derzeit Stallungen immer mehr verfallen, könnte sich bald eine Riesenhalle in die Höhe strecken – zum Entsetzen einiger Anwohner.

Görschen. - Droht in Görschen ein zweites Flemmingen? In dem Naumburger Ortsteil ärgern sich noch heute Anwohner über die in den 1990er-Jahren errichtete Riesenhalle, die nicht nur wegen der Fassadenfarbe den Namen „Blaues Wunder“ verpasst bekommen hat. Ein bauliches Ungetüm könnte nun auch den Görschnern vor die Nase gesetzt werden. Unmittelbar am Ortseingang von der B180 kommend ist rechter Hand ein Gewerbegebiet geplant.