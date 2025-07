Über 10.000 Euro Schaden - Drei Auto sind in einen Auffahrunfall in Bobbau verwickelt

Bobbau/MZ. - Zu einem schweren Auffahrunfall ist es am Donnerstag in Bobbau gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 75 Jahre alter Dacia-Fahrer gegen 17.30 Uhr in der Friedensstraße in Richtung Wolfen unterwegs. An der Einmündung zur Bobbauer Dorfstraße wollte er nach links in diese abbiegen, musste aber aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Ein 32-Jähriger, der dahinter unterwegs war, konnte seinen VW zwar noch ohne Kollision zum Stillstand bringen, wurde jedoch von hinten von einem Transporter erfasst und auf den Dacia geschoben.

Der Gesamtschaden wurde mit rund 10.500 Euro angegeben. Personen wurden laut Polizei aber nicht verletzt.