Die Gaterslebener Bürger und Vereine haben am Wochenende ihr Sommerfest gefeiert. Von Entenrennen über den Auftritt eines Heino-Doubles bis zur Fahrt mit dem Kettenkarussell gab es einiges zu erleben.

Entenrennen auf der Selke und Spaß im Kettenkarussell: Gaterslebener feiern ihr Sommerfest

Gespannt verfolgen einige Kinder an der Selke in Gatersleben den Zieleinlauf des Entenrennens, das kurzfristig auf den Sonntag verlegt wurde.

Gatersleben/MZ - In Wathosen steigen Christian Matterstein und Marcel Müller am Sonntagvormittag in die ruhig vor sich hin plätschernde Selke in Gatersleben. Sie kippen eine große Wanne mit gelben Quietscheenten um. Die Angler und Sportler haben im Rahmen des Sommerfestes der Vereine 160 Rennenten verkauft, berichtet Brigitta Schrienewerk, von der einst die Idee stammte. Und die durchnummerierten Gummitiere starten nun erneut zum großen Entenrennen. Ein Zuschauer hofft, dass sie alle „mitgerissen durch die Strömung“ im Ziel wiederfinden.